Unfall bei der Ettringer Mühle: Auto schleudert gegen einen Baum, die Fahrerin (18) wird schwer verletzt

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde eine 18-jährige Autofahrerin, die am Dienstag bei einbrechender Dunkelheit mit ihrem Pkw auf der Verbindungsstraße zwischen Türkheim und Ettringen auf Höhe der Ettringer Mühle von der Straße abkam und gegen einen Baum krachte.

Laut Polizei fuhr die 18-Jährige mit ihrem Pkw von der Staatsstraße her kommend in Fahrtrichtung Ettringen. Ungefähr 300 Meter vor der Ortschaft kam sie alleinbeteiligt, wohl aufgrund einer Unachtsamkeit, zu hoher Geschwindigkeit und Unerfahrenheit nach rechts auf das Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das schleuderte einmal die eigene Achse und prallte dann mit der Fahrerseite gegen einen rechts neben der Fahrbahn stehenden Baum. Durch die heftige Kollision wurde die Frau in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit Rettungsspreizern befreit werden.

Die genaue Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt, das Auto der 18-Jährigen ist auf jeden Fall ein Totalschaden. Weitere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer wurden durch den Vorfall nicht gefährdet oder geschädigt. Die Türkheimer Straße wurde bis in die Abendstunden komplett gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren über 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ettringen im Einsatz. (mz)

