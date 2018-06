vor 21 Min.

Unfall im Freizeitpark: Drei Verletzte

Abgerissener Schlauch verletzt Besucher. Drei weitere Personen erleiden einen leichten Schock

Rammingen /Bad Wörishofen Drei Besucher des Allgäu Skylineparks wurden am Sonntagmittag leicht verletzt, als ein abgerissener Hydraulikschlauch an einem Fahrgeschäft durch die Luft wirbelte. Drei weitere Parkbesucher erlitten einen leichten Schock. Wie die Polizei Bad Wörishofen soeben mitteilte, hatte ein Angestellter offenbar vergessen, den Hydraulikschlauch abzuziehen, bevor das Fahrgeschäft startete. Als die Attraktion dann losging, sei der Schlauch dann durch die Spannung abgerissen und wirbelte durch die Luft. Drei Parkbesucher im Alter von neun und 21 Jahren wurden dadurch leicht an Beinen und Händen verletzt und mussten im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Drei weitere Fahrgäste im Alter von 17 bis 24 Jahren erlitten einen leichten Schock.

Das Fahrgeschäft wurde laut Polizei durch den Angestellten gefahrlos angehalten und der Betrieb nach Austausch des Schlauches wieder aufgenommen. Die Polizei Bad Wörishofen hat jetzt die Ermittlungen aufgenommen. (mz)

