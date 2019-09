14:59 Uhr

Unfall mit Mähdrescher beendet Urlaubsfahrt

In Wiedergeltingen gerät das Erntefahrzeug in den Gegenverkehr.

Ein jähes Ende fand am Donnerstag eine gerade begonnene Fahrt in den Urlaub. Ein Mähdrescher streifte das Urlauberauto in Wiedergeltingen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 56-jähriger Mann am Vormittag mit seinem Mähdrescher in der Mindelheimer Straße in Richtung Buchloe unterwegs. In der Kurve vor einem Gasthof scherte das Hinterteil des Mähdreschers derart aus, dass es in den Gegenverkehr ragte und das entgegenkommende Auto eines 28-Jährigen streifte und schwer beschädigte. „Die gerade beginnende Urlaubsfahrt der Pkw-Insassen fand so ein vorübergehendes Ende“, teilt ein Polizeisprecher mit. „Verletzt wurde aber zum Glück niemand“.

Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 10000 Euro. (mz)

