vor 50 Min.

Unfallflucht in Pfaffenhausen: Polizei sucht Zeugen

Ein Audi-Fahrer hat in Pfaffenhausen einen Schaden von rund 1.000 Euro verursacht und ist anschließend geflohen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Von Max Kramer

Am vergangenen Samstag, 14. September, ist es in der Straße „Zum Moos“ in Pfaffenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Täter fuhr mit seinem silbernen Audi frontal in einen Metallgartenzaun und verursachte dabei einen Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Anschluss flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle.

Polizei sucht nach Unfallflucht in Pfaffenhausen Zeugen

Ein Anwohner konnte den Unfall jedoch beobachten. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mindelheim, unter der Tel.: 08261/76850, zu melden.

