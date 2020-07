vor 49 Min.

Union Berlin trainiert im August in Bad Wörishofen

Der 1. FC Union Berlin hat als Aufsteiger in dieser Saison einen positiven Eindruck hinterlassen und wird sich im August in Bad Wörishofen auf das zweite Jahr in der Bundesliga vorbereiten.

Plus Der Bundesligist schlägt sein Trainingslager in der Kneippstadt auf. Weitere Vereine sollen noch folgen. Und auch der FC Augsburg lässt sich kurz blicken.

Von Axel Schmidt

Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft. Niemand weiß das besser als Axel Morel. Der mittlerweile 80-jährige Westfale ist seit rund 30 Jahren mit Bad Wörishofen verbandelt. Morel gründete das Unternehmen AMC-Sportmarketing in Krefeld und ist mittlerweile Angestellter seines Sohnes Alexander. Über 100 Teams habe er nach eigenen Angaben schon in die Region vermittelt: Fenerbahce Istanbul, Borussia Mönchengladbach, FC Malaga, 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München, Olympiakos Piräus und die irakische Nationalmannschaft, um nur einige zu nennen.

In den vergangenen Jahren aber machten sich die Top-Klubs rar. Oftmals gaben sie Regionen und Hotels in Österreich den Vorzug. Auch in diesem Jahr schien es, als habe sich alles gegen Morel verschworen: Die Corona-Krise samt sämtlicher Einschränkungen und verzerrter Spiel- und Terminpläne machten Planungen im Frühsommer schwer.

Freiburg und Hamburg sagten ab

Als dann doch mit dem SC Freiburg und dem Hamburger SV zwei Hochkaräter ihr Interesse an einem Trainingslager in Bad Wörishofen zeigten, schien plötzlich das ansonsten so gepflegte Grün im Stadion am Unteren Hart nicht den Ansprüchen zu genügen. Beide Klubs sagten ab (Lesen Sie hier: Geht der HSV ins Trainingslager nach Bad Wörishofen?). „Die werden wir wohl auch nie wieder sehen“, zeigt sich Morel pessimistisch.

Doch seit gestern hat sich seine Gemütslage wieder aufgehellt. „Einmal denkst du, es geht gar nichts. Und dann kommen plötzlich alle“, sagt Morel. Mit „alle“ meint er sieben Fußballmannschaften, die im Sommer jeweils mehrere Tage bis über eine Woche ihr Trainingslager in der Kneippstadt aufschlagen wollen. Fix sind bis jetzt drei Klubs: der Regionalligist FV Illertissen 7. bis 10. August), der frisch gebackene Drittligist Türkgücü München (20. bis 27. August) und – als Sahnehäubchen – der Bundesligist Union Berlin. „Der Vertrag mit Union ist unter Dach und Fach. Wir sind alle sehr stolz, dass mit Union Berlin wieder ein Traditionsverein nach Bad Wörishofen kommt“, sagt Morel.

Die "Eisernen" logieren im Steigenberger-Hotel

Logieren werden die „Eisernen“ vom 18. bis 24. August im Steigenberger-Hotel Der Sonnenhof. Für Morel heißt es nun, eventuell noch ein Testspiel für den Bundesligisten zu arrangieren. Möglicherweise soll dies in Mindelheim stattfinden. „Das Stadion in Mindelheim ist einfach schön und der Rasen ist sehr gepflegt“, sagt Morel.

Ein weiteres Testspiel in der Region sei bereits vertraglich fixiert: Türkgücü München soll am 20. August gegen den FC Augsburg antreten. Anstoß soll um 18.30 Uhr sein. Auch hier bringt Morel Mindelheim als Austragungsort ins Spiel. Dies sei jedoch noch offen.

Ob Zuschauer zugelassen sind, ist noch fraglich

Ob das Ganze dann auch vor Zuschauern stattfinden kann, ist ebenfalls noch nicht geklärt. Hier hofft Morel auf die Politik, dass die Einschränkungen für Veranstaltungen unter freiem Himmel gelockert werden. „Die Politik ist sehr vorsichtig, was auch gut ist“, sagt er. Und doch würde er sich natürlich Zuschauer bei solch hochkarätigen Testspielen wünschen.

Über die weiteren Interessenten verrät Morel jedoch noch nichts. Erst, wenn die Tinte unter den Verträgen getrocknet ist, will er diese präsentieren. Nicht, dass plötzlich doch noch ein Konkurrent oder ein anderer Ort dazwischen grätscht. Denn: Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft.

