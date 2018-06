vor 29 Min.

Unter Drogen: Mann liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Ein 30-jähriger Autofahrer hat sich in Türkheim in der Nacht zum Samstag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Zwei Kilometer lang war die Verfolgungsfahrt eines 30-Jährigen in Türkheim mit der Polizei. Die Bilanz: 7000 Euro Schaden und diverse Strafanzeigen.

Ein 30-jähriger Mann hat sich in der Nacht zum Samstag in Türkheim (Kreis Unterallgäu) eine Verfolgungsjad mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann wegen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Als die Polizisten ihn zum Anhalten aufgefordert hatten, beschleunigte der 30-Jährige sein Auto und fuhr davon. Zwei Kilometer lang fuhren die Polizisten dem Mann nach, bis er die Kontrolle über sein Auto verlor und in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Dabei wurden nach Angaben der Polizei sowohl sein Fahrzeug als auch mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 7000 Euro, der Mann blieb unverletzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, warum der Mann einer Polizeikontrolle unbedingt entgehen wollte: Er stand unter Drogeneinfluss und hatte keine Fahrerlaubnis. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (AZ)