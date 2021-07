150 neue Ehrenamtliche bei der Freiwilligenagentur Schaffenslust

Die Unterallgäuer Freiwilligenagentur Schaffenslust hat gute Nachrichten.

Der kürzlich erschienene Jahresbericht der Freiwilligenagentur Schaffenslust weist neben einem pandemiebedingten Rückgang des freiwilligen Engagements auch positive Nachrichten auf: Trotz Pandemie haben sich über 150 neue Freiwillige gemeldet. Die meisten mussten von November bis April zwar pausieren, aber seit Mai sind sie wieder in vielfältigen Bereichen aktiv: bei Tafeln, in der Bewährungshilfe, Senioren- und Kinderbetreuung, beim Weißen Ring, im Naturlehrgarten, als Lesepatinnen und Lesepaten in Kindergärten und Grundschulen.

Zwar können zum Beispiel nur 60 Prozent der Lesepatinnen und -paten aktiv sein, aber die restlichen stehen alle für einen Wiedereinstieg ins Engagement bereit – wie über 95 Prozent aller anderen Freiwilligen auch, die sich nicht haben entmutigen lassen, sondern geduldig warten beziehungsweise gewartet haben, sich wieder engagieren zu können.

Im Herbst startet die Unterallgäuer Schaffenslust eine neue Fortbildungsreihe

Ebenfalls hat Schaffenslust neue Projekte gestartet, wie den neuen Social-Media-Auftritt, eine neue Fortbildungsreihe ab Herbst 2021 für Vereine rund um das Thema Digitalisierung und die Planung einer digitalen Engagementbörse. „Dank unserer Förderer, Stadt und Landkreis und weiteren Förderprogrammen möchten wir weiterhin Schwung und positive Energie fürs Ehrenamt geben“, so Isabel Mang, Leiterin der Freiwilligenagentur. Und sie betont, dass ohne das engagierte Team ein solch positiver Jahresbericht nicht möglich gewesen wäre.

Der Jahresbericht ist erhältlich unter www.fwa-schaffenslust.de/berichte-presse oder kann unter info@fwa-schaffenslust.de oder der Telefonnummer 08331/9613395 angefordert werden. (mz)