20 Schulen im Unterallgäu mit Corona-Fällen

Plus Bundeswehr hilft jetzt dem Landratsamt bei der Kontaktermittlung. Sieben-Tage-Inzidenz im Unterallgäu mittlerweile bei 290,8.

Die Corona-Zahlen im Unterallgäu steigen weiter an. Die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich der Marke von 300. Am Donnerstag vermeldete das Robert-Koch-Institut (RKI) einen Wert von 290,8. Die Bundeswehr hat dem Landratsamt Unterallgäu am Donnerstag Unterstützung bei der Kontaktnachverfolgung zugesagt.