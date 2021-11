Unterallgäu

11:01 Uhr

24-jähriger Unterallgäuer gibt sich als Kontrolleur aus

Am Mindelheimer Bahnhof soll sich ein junger Unterallgäuer als Fahrkartenkontrolleur ausgegeben haben, um an die Telefonnummer einer jungen Frau zu kommen.

Plus Ein 24-Jähriger steht vor Gericht, weil er von fremden Menschen Personalien abgefragt haben soll. Das gibt er auch unumwunden zu. Einen schwerwiegenderen Vorwurf streitet er jedoch ab.

Von Melanie Lippl

Ein 24-jähriger Unterallgäuer hat vor dem Schöffengericht am Memminger Amtsgericht zugegeben, sich in Mindelheim als Fahrkartenkontrolleur und als Mitglied der Sicherheitswacht ausgegeben und in dieser Rolle andere Menschen kontrolliert zu haben. Den dritten Vorwurf der Anklage stritt er jedoch ab: Er habe seine Arbeitskollegin nicht sexuell genötigt.

