35 Jahre im Dienste des Vogelschutzes

Plus Georg Frehner gibt den Vorsitz der LBV-Kreisgruppe Unterallgäu/Memmingen ab. Die Liste seiner Verdienste ist lang.

Die Kreisgruppe Unterallgäu/ Memmingen im Landesbund für Vogelschutz (LBV) erlebte im Mindelheimer Forum eine beeindruckende Abschiedsfeier. Georg Frehner aus Benningen beendete nach 35 Jahren großen Engagements seine ehrenamtliche Tätigkeit als Vorsitzender der LBV-Kreisgruppe Unterallgäu/Memmingen. Die Liste seiner Verdienste ist lang.