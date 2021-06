Unterallgäu

Als Hospizbegleiter den letzten Tagen mehr Leben geben

Plus Jürgen Steinfelder ist einer von zwölf Unterallgäuern, die gerade zu Hospizbegleitern ausgebildet werden. Er findet: „Das ist kein Kurs fürs Sterben, sondern einer fürs Leben.“

Von Sandra Baumberger

Jürgen Steinfelder hat sich das gut überlegt: Er will Hospizbegleiter werden, also Schwerstkranken auf dem letzten Abschnitt ihres Lebenswegs zur Seite stehen. Einfach da sein, wenn sie oder auch ihre Angehörigen jemanden brauchen, der ihnen zuhört oder das Gefühl vermittelt: „Du machst das gut.“ Der in einer schwierigen Zeit Halt gibt und die Ruhe bringt, die die Angehörigen in diesem Moment oft nicht haben. Weil sie etwas tun wollen, obwohl es nichts mehr zu tun gibt – außer dem Kranken die letzten Tage so angenehm wie möglich zu machen.

