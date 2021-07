Unterallgäu

vor 48 Min.

Alte B18 zwischen Türkheim und Mindelheim ab Montag lange gesperrt

Baustelle Bahn-Unterführung bei Türkheim, am Bahnübergang an der Staatsstraße 2518 (B18) zwischen Skyline Park und der Autobahn-Anschlussstelle Türkheim/ Bad Wörishofen. Vorgesehen ist, die Trasse der Staatsstraße herabzusenken, damit sie unter den Gleisen hindurch läuft. Dafür müssen für einen gewissen Zeitraum die Straße und auch die Bahnlinie Bad Wörishofen-Türkheim gesperrt werden.

Plus Der Bahnübergang in der Nähe des Skyline Parks wird neu gebaut. Wer die Straße nutzt, muss für die nächsten Monate Umwege einplanen.

Von Markus Heinrich

Der Bau des neuen Bahnübergangs an der alten B18, der heutigen Staatsstraße St2518, sorgt nun für Verkehrsbehinderungen. Das staatliche Bauamt in Kempten teilte am Freitag mit, dass die Straße ab Montag, 19. Juli, für mehrere Monate gesperrt wird.

