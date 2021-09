An Krebs erkrankte Unterallgäuerin möchte anderen Mut machen

Plus Alina Weiß hatte viele Pläne, als bei ihr ein bösartiger Tumor diagnostiziert wurde. Der Krebs hat ihr Leben umgekrempelt. Mit 26 hat sie schon Schlimmes durchlebt, aber sie möchte kein Mitleid. Sie akzeptiert sich so, wie sie ist: „Krank, aber trotzdem hübsch.“

Als ich das erste Bild sah, war ich erschrocken. Dass Alina Krebs hat, war sofort klar. Ich wusste nicht, dass sie krank ist. Wir haben früher gemeinsam bei der Allgäuer Zeitung gearbeitet, uns aber lange nicht gesehen. Über Facebook hatten wir noch Kontakt, da hat sie auch dieses Foto veröffentlicht. Und viele weitere Bilder. Das gleiche Lächeln wie damals, aber ihre schwarzen Haare sind weg. Ich habe sie gefragt, ob sie mir ihre Geschichte erzählt. Unser Gespräch wahrt nicht die professionelle journalistische Distanz. „Ich“ komme normalerweise in meinen Texten nicht vor und wir duzen einander. Unter Kollegen ist das normal, an dieser Stelle muss man es jedoch erklären.