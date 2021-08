Anwalt warnt vor Betrugsmasche im Unterallgäu

Ein Mindelheimer wird per Brief aufgefordert, Geld zu überweisen. Ein Anwalt verrät, warum er das besser bleiben lassen sollte.

Mit einer dreisten Masche versuchen Kriminelle offenbar immer öfter, Menschen um ihr Geld zu bringen. Auf einen Fall hatte die MZ dieser Tage hingewiesen. Eine Frau aus Bad Wörishofens Gartenstadt war von einer Inkassogesellschaft mit Sitz in Berlin aufgefordert worden, umgehend 290 Euro zu überweisen. Jetzt ist neuer Fall aus Mindelheim bekannt geworden.

Auch hier fand sich ein Schreiben im Briefkasten, in dem das Opfer von einer Kölner Rechtsanwaltskanzlei zur Zahlung innerhalb von sieben Tagen von 499,65 Euro aufgefordert wurde. Aus „Kulanzgründen“ biete man dem Mann an, sich bei Zahlung von 349,65 Euro zu vergleichen.

Im Briefkopf steht der Name einer Kanzlei, die es nicht gibt

Überschrieben ist der Brief mit dicken Lettern und dem Text „Ankündigung des gerichtlichen Vorpfändungsbeschlusses!“ Angeblich soll der Mindelheimer einen „Fernabsatzvertrag“ beim Deutschen Gewinnspiel-Verband abgeschlossen haben. Rechtsanwalt Michael R. Moser vertritt das Opfer. Der früher in Bad Wörishofen tätige Anwalt, der inzwischen in Lindau lebt, hat Strafanzeige im Auftrag seines Mandanten erstattet. Auch die Rechtsanwaltskammer Köln warnt vor der nicht existierenden Kanzlei, unter deren Namen das Schreiben verschickt worden ist.

Moser sagt: „Wenn Sie ein solches Aufforderungsschreiben bekommen – oder in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis ein solches auftaucht, zahlen Sie bitte nicht!“ Der Anwalt rät, damit sofort zur Polizei oder zu einem Rechtsanwalt zu gehen. Und er warnt eindringlich davor, Geld zu überweisen. Als Bankverbindung ist im aktuellen Fall eine Bank in Großbritannien angegeben. „Da können Sie sicher sein, dass Sie eine Zahlung, die Sie dorthin leisten würden, nie wieder bekämen.“

Die betreffenden Konten gibt es meist nur für kurze Zeit

Erfahrungsgemäß werden solche Konten nur für kurze Zeit „offengehalten“, das eingegangene Geld dann abgehoben oder weitertransferiert und das Bankkonto geschlossen. Rückholung nahezu aussichtslos. (jsto)