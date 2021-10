Arbeitsmarkt im Allgäu ist fast wieder auf dem Stand wie vor Corona

Im gesamten Allgäu waren im September weniger als 10.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Quote im Unterallgäu liegt bei 2,1 Prozent.

Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen ist zufrieden: „Die Herbstbelebung hat im bayerischen Allgäu wie erwartet eingesetzt, und die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zu August wieder gesunken. Besonders deutlich ist der Rückgang der Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen unter 25 Jahren zu sehen. Es sind in dieser Gruppe über 250 Menschen weniger arbeitslos als im August.“ Auch im Bereich der Grundsicherung, das sind Leistungen, die über die Jobcenter ausgezahlt werden, hätten sich mehr als 120 Bürger aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. „Das zeigt, wie aufnahmestark der Arbeitsmarkt im bayerischen Allgäu ist“, so Amtmann.

Die Wirtschaft in der Region ist stabil

Insgesamt ist bei allen Personengruppen die Arbeitslosigkeit zurückgegangen. „Die Arbeitsmarktzahlen nähern sich in allen Bereichen denen des Septembers 2019 an – erstmals seit Einsetzen der Pandemie sinkt die Arbeitslosenzahl wieder unter die Marke von 10.000“, erklärt Maria Amtmann. Der Bestand an offenen Stellen liege sogar wieder über dem des Septembers 2019. Die Wirtschaft im Agenturbezirk Kempten-Memmingen zeige sich damit weiterhin stabil und im Wachstum begriffen.

Für die Unternehmen der Region wird nach den Herausforderungen der Corona-Zeit nunmehr wieder der Fachkräftemangel das drängendste Problem: „Neben der Qualifizierung von Arbeitslosen ist die Weiterbildung von Beschäftigten in Firmen ein wesentlicher Baustein, um den Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Unternehmen decken zu können. Die Arbeitsagentur könne unter bestimmten Voraussetzungen auch die Qualifizierung von bereits Beschäftigten finanziell unterstützen. Amtmann weist hier darauf hin, dass die Agentur auch Beratungen für Arbeitgeber anbietet.

Besonders junge Leute profitieren im Allgäu vom Herbstaufschwung

Besonders viele junge Menschen unter 25 Jahren, nämlich 254, haben sich im September wieder aus der Arbeitslosigkeit abgemeldet. Sie konnten entweder eine neue Arbeit aufnehmen, oder haben mit einer weiterführenden Schule oder einem Studium begonnen. Auch alle anderen Personengruppen, darunter ältere Menschen über 50 Jahre und Langzeitarbeitslose, konnten von dem Herbstaufschwung profitieren und Arbeit aufnehmen, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeitsagentur.

Der Bestand an arbeitslosen Menschen sank im bayerischen Allgäu von August zu September um 634 auf 9.830 Personen (minus 6,1 Prozent). Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent, die damit noch leicht über der des Vorkrisen-Septembers 2019 (2,3 Prozent), aber deutlich unter der des Vorjahresmonats (September 2020: 3,2 Prozent) liegt.

Im Unterallgäu liegt die Arbeitslosenquote bei 2,1 Prozent

Im Landkreis Unterallgäu sank die Arbeitslosenquote im September im Vergleich zu August um 0,1 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent. 1770 Unterallgäuer waren arbeitslos gemeldet, 63 weniger als im August. Die Unterallgäuer Betriebe meldeten 309 neue offene Stellen und der Bestand an freien Arbeitsplätzen stieg um 100 Stellen auf 1641. Im industriell geprägten Unterallgäu bestand im September vor allem im Bereich Produktion/Fertigung eine große Arbeitskräftenachfrage bei den Unternehmen (660 Stellen), aber auch die Branchen Verkehr und Logistik sowie Bau und Gebäudetechnik suchen dringend neue Mitarbeiter, teilt die Agentur für Arbeit mit. (mz)