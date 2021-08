Unterallgäu

vor 37 Min.

Atlas für Gewitter: So oft schlagen im Unterallgäu Blitze ein

Plus Wie oft blitzt es eigentlich? Eine Antwort gibt der jährliche "Blitz-Atlas" für Deutschland. Vom Spitzenreiter Wolfsburg ist das Unterallgäu nicht weit entfernt.

Was haben Wolfsburg in Niedersachsen und Kempten im Allgäu gemeinsam? Dort blitzt und donnert es besonders häufig. Die beiden Städte sind Spitzenreiter in Deutschland. Aber auch das Unterallgäu wird im deutschlandweiten Vergleich recht häufig von Gewittern heimgesucht, wie aus dem Blitzinformationsdienst von Siemens hervorgeht. Seit 30 Jahren analysieren Forscher die Blitzeinschläge in Deutschland und veröffentlichen jedes Jahr diesen Blitzatlas.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen