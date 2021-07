Ausbildungsinitiative soll Unternehmen und Jugendliche im Allgäu zusammenbringen

2600 Ausbildungsstellen im Allgäu sind noch unbesetzt – die Aktion "Sommer der Berufsausbildung" für Jugendliche soll das ändern.

Bis zum Ausbildungsstart im Herbst ist es nicht mehr lang – und noch immer gibt es viele Unternehmen, die nach Auszubildenden suchen. Die Aktion „Sommer der Berufsausbildung“ soll Betriebe und Jugendliche zusammenbringen – und zwar über Veranstaltungen und Beratungen.

Die Initiative der Allianz für Aus- und Weiterbildung wird unter anderem von der Agentur für Arbeit, der schwäbischen Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer (HWK) unterstützt. „Unser Ziel ist es, das Vertrauen in die duale Berufsausbildung auch in diesen herausfordernden Zeiten zu stärken“, sagt Maria Amtmann, Leiterin der Allgäuer Arbeitsagentur. Die duale Ausbildung sei weiterhin ein attraktives Erfolgsmodell mit Zukunft.

Vertrauen in duale Berufsausbildung soll gestärkt werden

In Veranstaltungen können sich Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte und Betriebe über das Thema informieren. „Unser Ziel ist es, dass noch im Herbst möglichst viele Ausbildungsverhältnisse für das kommende Ausbildungsjahr abgeschlossen werden“, werben Anette Göller von der HWK und Wolfgang Haschner von der IHK für die Beratung.

Ausbildungsstellen im Handwerk findet man in der Lehrstellenbörse unter www.lehrstellenboerse-schwaben.de, für Produktion, Handel und Dienstleistungen unter www.ihk-lehrstellenboerse.de.

"Unschlüssige Jugendliche könnten auch jetzt noch Praktika machen"

Auf beiden Portalen sind aktuell fast 2200 Ausbildungsplätze in der Region eingetragen. „Jugendliche, die sich noch unschlüssig sind, können auch jetzt noch Praktika machen und einen Einblick in die Ausbildungsberufe gewinnen“, ermuntern die Bildungsexperten die Schulabgänger. Auf www.hwk-schwaben.de/sommerderberufsausbildung und www.lehre-macht-karriere.de stehen alle Angebote sowie sämtliche Kontaktdaten.

„Die Allgäuer Betriebe bieten auch in diesem Jahr spannende Berufe und Ausbildungsstellen an“, unterstreicht und ergänzt Maria Amtmann. So zählt alleine die Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen in ihrem Bereich noch 2600 offene Ausbildungsstellen. „In bestimmten Fällen, wenn zum Beispiel noch Unsicherheiten bestehen, ob der gewählte Ausbildungsberuf wirklich passt, kann eine über die Agentur für Arbeit geförderte Einstiegsqualifizierung – dies ist ein Langzeitpraktikum über mindestens sechs Monate – Sinn machen. Beratung hierzu bietet auch die Berufsberatung an.“

Hotline in der ersten Ferienwoche

In der ersten Ferienwoche vom 2. bis 6. August schaltet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen eine Hotline, über die noch unorientierte Schülerinnen und Schüler und deren Eltern zu allen Themen der Ausbildungssuche hilfreiche Infos erhalten.

Die Hotline der Berufsberatung ist in der Aktionswoche unter der Nummer 0831/2056444 von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Weitere Kontaktmöglichkeiten bietet die E-Mail-Adresse Berufsberatung-Allgaeu@arbeitsagentur.de der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen. (mz)