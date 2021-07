Auszeichnung für artenreiche Gärten im Unterallgäu

Das Landratsamt vergibt ein Gütesiegel für Naturgärten. Sie müssen mehrere Kriterien erfüllen.

Im Garten blüht es üppig, Tiere fühlen sich dort wohl und die Bewirtschaftung erfolgt biologisch: Wer seinen Garten naturnah gestaltet und damit die heimische Artenvielfalt fördert, kann diesen zertifizieren lassen – und mit einer Plakette am Zaun zeigen: Das ist ein Naturgarten! Für die Zertifizierung bewerben kann man sich bis Sonntag, 8. August, beim Landratsamt Unterallgäu.

Das Gütesiegel bekommen Gärten, die vielen heimischen Pflanzen und Tieren einen Lebensraum bieten und bewusst im Einklang mit der Natur gestaltet werden. Um die Gartenplakette „Bayern blüht – Naturgarten“ zu erhalten, müssen Gartenbesitzer zunächst vier sogenannte Kernkriterien erfüllen: Ihr Garten muss eine ökologische Vielfalt aufweisen und sie müssen auf chemische Pflanzenschutzmittel, chemische-synthetische Dünger und den Einsatz von Torf verzichten.

Neben den Kern- müssen auch Kann-Kriterien erfüllt sein, um das Gütesiegel für Naturgärten zu erhalten

Darüber hinaus muss der Garten eine bestimmte Anzahl an Kann-Kriterien erfüllen. Dazu zählen zum Beispiel extensive Wiesenbereiche, die selten gemäht werden, oder ein „wildes Eck“, in dem die Pflege fast gänzlich ausbleibt. Weitere „Kann-Kriterien“ sind die Nutzung von Regenwasser zum Gießen oder Kreislaufwirtschaft im Garten, also die Kompostierung von Mähgut oder abgeschnittenen Pflanzen und die anschließende Wiederverwendung zum Mulchen und Düngen.

Die Naturgarten-Plakette wird von der Landesvereinigung Gartenbau Bayern verliehen. Unterallgäuer, die ihren Garten zertifizieren lassen möchten, bewerben sich bei der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt. Kreisfachberater Markus Orf organisiert die Zertifizierung zusammen mit dem Unterallgäuer Kreisverband für Gartenbau und Landespflege. Die Gärten werden von zwei geschulten Zertifizierern begutachtet und bewertet. Pro Jahr werden maximal zehn Unterallgäuer Gärten zertifiziert. Weitere Informationen sowie den Antrag auf Zertifizierung findet man unter www.unterallgaeu.de/naturgarten. Bei Fragen gibt Kreisfachberater Markus Orf unter der Telefonnummer 08261/995-256 Auskunft. (mz)