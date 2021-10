Autofahrerin prallt bei Türkheim gegen Baum: Hund stirbt

Auf ihrer Fahrt zwischen Tussenhausen und Türkheim ist eine Autofahrerin von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend auf der Staatsstraße 2025 zwischen Tussenhausen und Türkheim von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Fahrerin dabei so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus Mindelheim gebracht werden musste. Der Hund, den die Autofahrerin an Bord hatte, wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Autofahrerin bei Türkheim gegen Baum geprallt

Laut Angaben der Polizei war die Frau in Richtung Türkheim unterwegs, als sie in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen den Braum prallte. Die genaue Unfallursache und die Höhe des Sachschadens sind laut Polizei noch ungeklärt. (AZ)