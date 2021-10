Tierheim: Geständnis bewahrt Unterallgäuer vor Gefängnis

Plus Der einstige Vorsitzende des Tierschutzvereins Kaufbeuren muss nun doch keine Haftstrafe antreten. Wie es zu dieser Wende kam.

Dem früheren Vorsitzenden des Tierschutzvereins Kaufbeuren und Umgebung bleibt es erspart, seine Strafe im Gefängnis absitzen zu müssen. Vor dem Landgericht Kempten gab es in der Berufungsverhandlung eine überraschende Wende.