Beste Aussichten für Jobsuchende im Unterallgäu

Die Arbeitslosigkeit im Unterallgäu ist fast so gering wie vor Corona – und einige Branchen suchen händeringend nach Personal.

Nur sechs Landkreise in Deutschland haben eine noch niedrigere Arbeitslosenquote als das Unterallgäu – das ist das Ergebnis der aktuellen Statistik der Agentur für Arbeit. Die Arbeitslosenquote im Unterallgäu ist im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte gesunken und lag im Oktober nach Angaben der Agentur für Arbeit bei 1,9 Prozent. 1634 Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer hatten demzufolge keinen Job. Auch im ganzen Agenturbezirk Kempten-Memmingen ist die Arbeitslosenzahl weiter gesunken, freut sich Maria Amtmann, die Leiterin der Allgäuer Agentur.

In absoluten Zahlen waren im bayerischen Allgäu im Oktober 9149 Bürgerinnen und Bürger arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote habe mit 2,3 Prozent fast das Niveau des Oktobers 2019 erreicht: Vor zwei Jahren, also noch vor der Pandemie, lag sie bei 2,2 Prozent.

Auch Langzeitarbeitslose im Unterallgäu haben gute Chancen

„Besonders erfreulich ist, dass auch Personengruppen, die mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, von der guten Stellensituation profitieren“, sagt Amtmann. So konnten seit September 161 langzeitarbeitslose Bürgerinnen und Bürger eine Arbeit aufnehmen – das entspricht 5,7 Prozent weniger langzeitarbeitsloser Personen als im Vormonat.

Sorge bereitet allerdings der Fachkräftemangel, nicht nur in der Gastronomie, sondern auch in den Bereichen Pflege und Erziehung sowie im verarbeitenden Gewerbe. Obwohl der Zuwachs neuer Stellen sich im Oktober verlangsamt hat beziehungsweise sogar stagniert, können viele Betriebe ihre freien Arbeitsplätze nicht adäquat besetzen. Hier könne die Arbeitsagentur unterstützen, „durch die passgenaue Qualifizierung arbeitsloser Personen, aber auch bereits im Betrieb Beschäftigter“, erläutert Amtmann.

Die meisten Allgäuerinnen und Allgäuer, die sich im Oktober aus der Arbeitslosigkeit abmeldeten, nahmen eine Erwerbstätigkeit auf (1225 Personen). 993 Personen meldeten sich in Nichterwerbstätigkeit ab und 925 ehemals arbeitslose Bürgerinnen und Bürger nahmen eine Ausbildung auf oder begannen mit einer Maßnahme der Arbeits- oder Ausbildungsförderung.

Im Allgäu gibt es freie Jobs im Gastgewerbe, im verarbeitenden Gewerbe, im Handel und im Sozialen

Im Oktober meldeten die Allgäuer Unternehmen 1345 neue freie Stellen bei der Arbeitsagentur, eine weniger als im September. Damit blieb auch der Bestand offener Stellen mit 6989 in etwa gleich: Er verringerte sich um zehn Stellen im Vergleich zu September. Gleichzeitig konnten die Allgäuer Betriebe im Oktober 1359 Arbeitsplätze besetzen. Besonders viele freie Stellen gibt es im Gastgewerbe (852), im verarbeitenden Gewerbe (770), im Handel (751) und im Gesundheits- und Sozialwesen (666).

In allen Regionen des Bayerischen Allgäus sind im Oktober die Arbeitslosenzahlen und -quoten weiter zurückgegangen. Letztere schwanken zwischen 1,9 Prozent im Unterallgäu und 3,8 Prozent in der Stadt Kaufbeuren. Sie nähern sich den Arbeitslosenquoten des Vor-Corona-Oktobers 2019 immer mehr an: Im Stadtgebiet Memmingen liegt diese sogar mit 3,0 Prozent um 0,1 Punkte unter der Quote des Oktobers 2019, in der Stadt Kempten liegt sie mit 3,1 Prozent mit der Quote des Oktobers 2019 gleichauf.

Im Unterallgäu sank die Arbeitslosenquote auf 1,9 Prozent; es waren 136 Bürgerinnen und Bürger weniger arbeitslos gemeldet als im September. Der Bestand an offenen Stellen im Landkreis sank um 34 auf 1607; 274 davon wurden im Oktober durch Unterallgäuer Firmen neu gemeldet. Ein deutlicher Schwerpunkt der zu besetzenden Stellen liegt im Bereich Produktion/Fertigung (660 Stellen), gefolgt von Verkehr und Logistik und Gesundheit/Soziales/Erziehung. (mz, home)