Blutspender dringend gesucht

Zu Beginn der Pandemie gab es einen massiven Einbruch bei den Blutspenden, obwohl sie für viele Menschen überlebenswichtig sind. Wie die Lage inzwischen aussieht und warum gerade jetzt Spenden gebraucht werden.

Jeden Tag sind unzählige Menschen auf eine Blutkonserve angewiesen. Manche, weil sie einen schweren Verkehrsunfall hatten, andere, weil sie eine Krebs- oder Herzerkrankung haben – und wieder andere, weil sie sich eine Sportverletzung zugezogen haben. Häufig retten Blutspenden das Leben von Menschen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass sich genug Leute finden, die zu spenden bereit sind. Doch wie viel Blut wird eigentlich an einem Tag benötigt? Wie viele Spender gibt es im Unterallgäu? Und welche Auswirkungen hatte Corona auf die Blutspende-Bereitschaft?

Die erfreuliche Nachricht vorab: Nachdem zum Anfang der Corona-Pandemie die Spenden massiv zurückgegangen waren, hat sich die Zahl der Blutspenden wieder normalisiert. Als pandemiebedingt öffentliche Gebäude geschlossen wurden oder deren Nutzung eingeschränkt wurde, war das eine schlechte Nachricht für den mobilen Blutspendedienst, der auf solche Orte angewiesen ist.

Im Sommer gibt es erfahrungsgemäß weniger Blutspenden - obwohl sie auch dann dringend gebraucht werden

„Die Politik und die Medien haben zum Glück darauf reagiert“ sagt Patric Nohe, der Pressesprecher des Blutspendedienstes des Bayerischen Roten Kreuzes. „Danach hat uns eine riesige Welle der Solidarität erreicht.“ Deshalb möchte das Bayerische Rote Kreuz den Weltblutspendetag nicht nur nutzen, um auf die Wichtigkeit des Themas aufmerksam zu machen, sondern es legt auch besonderen Wert darauf, dass es ein Tag sei, um „Danke“ zu sagen: „Es gab viele Erstspenderinnen und Erstspender, darunter viele junge Blutspender. Das war ein Lichtblick in dieser schwierigen Zeit“, sagt Nohe.

Patric Nohe

Dennoch: Gerade gibt es aufgrund der Lockerungen, der Urlaubszeit und des Sommers den Trend, dass weniger Leute zum Blutspenden kommen. Deshalb ist es nun ganz besonders wichtig, dass neue Blutspender zu den Stammspendern hinzukommen – und dass die vielen Erstspender, die während der Solidaritätswelle dazukamen, dauerhaft gebunden werden. Das sei für die Zukunft sogar unabdingbar, betont Nohe. Schließlich führe der demografische Wandel, also eine noch älter werdende Bevölkerung, dazu, dass noch mehr Blutkonserven benötigt würden.

Es gibt keine Alternative zu Blutspenden

„Blutspenden ist wichtig, weil es keine künstlichen Alternativen zu Blut gibt. Viele Menschen haben ohne fremdes Blut keine Überlebenschance“, sagt Nohe. Betroffen seien Menschen aller Altersklassen.

In diesem Jahr steht der Blutspendetag unter dem Motto „#missingtype – erst wenn’s fehlt, fällt’s auf“. Um mehr Menschen für die Blutspende zu gewinnen, verzichten in dieser Woche viele Organisationen, Unternehmen und Personen des öffentlichen Lebens in ihren Social-Media-Beiträgen oder Logos auf die Buchstaben A, B und O – stellvertretend für die häufig benötigten Blutgruppen A, B und Null. Zu den Unterstützern gehören auch die Sportler Maria Höfl-Riesch, Alexandra Popp, David Alaba, Fabian Hambüchen und Mats Hummels.

Wie groß ist der Bedarf an Blutkonserven und wer kann zum Blutspender werden?

Allein in Bayern werden jeden einzelnen Tag 2000 Blutkonserven benötigt.

werden jeden einzelnen Tag 2000 benötigt. Im Unterallgäu gab es im Jahr 2021 nach Angaben des Blutspendedienstes bislang 10.348 Spender, die insgesamt 5174 Liter Blut gespendet haben.

gab es im Jahr 2021 nach Angaben des Blutspendedienstes bislang 10.348 Spender, die insgesamt 5174 Liter Blut gespendet haben. Jeder gesunde Mensch der zwischen 18 und 73 Jahren alt ist und mehr als 50 Kilogramm wiegt, kann Blut spenden, sofern medizinisch nichts dagegen sprich. Frauen dürfen innerhalb von zwölf Monaten vier Mal spenden, Männer sechs Mal.

Die nächsten Möglichkeiten für eine Blutspende im Unterallgäu : am heutigen Montag in Mindelheim (Forum, 15.30 bis 20 Uhr), am 28. Juni in Memmingen und am 5. Juli in Ottobeuren .

Weitere Informationen und Termine unter www.blutspendedienst.com

Lesen Sie auch: