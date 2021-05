Corona: Geht mit diesem Video ein Ruck durchs Unterallgäu?

Unterallgäuer Kreisräte rufen in einem Video fraktionsübergreifend dazu auf, sich weiter an die Coronabeschränkungen zu halten, und versprechen: „Nach dem Down geht’s up.“

Mit einem Imagevideo wollen Unterallgäuer Kommunalpolitiker die Landkreisbürger dazu ermuntern, weiter durchzuhalten und sich – auch wenn es schwerfällt – weiter an die Corona-Regeln zu halten. Auslöser für die Aktion war das Debattenstück „Wo bleibt der Ruck im Unterallgäu“ von MZ-Redaktionsleiter Johann Stoll. Darin hatte er nach Gründen für die zu diesem Zeitpunkt enorm hohe Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis gesucht, die auch dann noch immer weiter stieg, als sie deutschlandweit längst drastisch sank. Dabei sah er auch die Kommunalpolitik in der Pflicht.

„Die Kommunalpolitik macht in der Pandemie leider gerade keine gute Figur“, hatte er geschrieben und auf die Kampagnen anderer Landkreise verwiesen. Diese warben für Zusammenhalt und das Einhalten der Corona-Regeln, um so weitere Öffnungsschritte zu ermöglichen. „Wo bleibt das Signal, die Menschen zum Zusammenstehen in dieser schweren Zeit zu motivieren, um so den Betrieben zu helfen?“, hatte er gefragt und damit nicht nur zahlreichen Lesern aus der Seele gesprochen, sondern auch JWU-Kreisrat Peter Wachler, der zugleich für die CSU Bürgermeister von Markt Wald ist.

Die Kreisräte wollen die Unterallgäuer mit ihrem Video motivieren, zusammen für eine niedrigere Inzidenz zu kämpfen

„237,4 – dieser Inzidenzwert im Unterallgäu war für mich der ausschlaggebende Punkt, aktiv zu werden“, schreibt er in einer Presseerklärung zu der Aktion. Schließlich sehne sich wohl jeder danach, wieder in sein altes Leben zurückkehren zu können. Das Debattenstück sei insofern Wasser auf die Mühlen gewesen, um auch im Unterallgäu ein Zeichen zu setzen. „Mit einer Portion Kampfgeist“ habe er sich in einer Brandmail an seine Fraktionsvorsitzenden Jürgen Bäurle (JWU) und Andreas Tschugg (CSU) gewandt, die ihn bestärkten, die Aktion ins Leben zu rufen. „Ziel war es, sich gemeinsam in möglichst plakativer Form an die Menschen da draußen zu wenden und ihnen Mut zu machen, auf den letzten Metern der Pandemie nicht aufzugeben und im Verbund für das Absenken der Inzidenzzahlen zu kämpfen“, so Wachler. Schnell sei man sich einig gewesen, möglichst viele Fraktionen unter einen Hut zu bringen und gemeinsam ein Video zu veröffentlichen, das den Unterallgäuern „Mut macht, noch einmal die Zähne zusammenzubeißen“.

Unterallgäuer Kreisräte rufen die Bevölkerung in einem Video auf, durchzuhalten und sich weiter an die Coronabeschränkungen zu halten. Video: Peter Wachler

Diese Idee kam an: Daniel Pflügl (Grüne), Michael Helfert (SPD), Reinhold Bäßler (Freie Wähler), Rosina Rottmann-Börner (ÖDP) und auch Landrat Alex Eder machten zusammen mit weiteren Vertretern der jeweiligen Kreistagsfraktionen mit. Sie filmten sich an verschiedenen Orten und erzählten, was sie seit der Pandemie vermissen, worauf sie sich freuen und warum es wichtig ist, weiter durchzuhalten. Die Botschaft lautet: Haltet zusammen, gebt nicht auf, macht mit und trotzt den widrigen Umständen.

Peter Wachler freut sich, dass bei der Aktion parteipolitische Unterschiede keine Rolle spielten und die Zusammenarbeit auch den Zusammenhalt im Unterallgäuer Kreistag zeigt. Nun hofft er, dass mit dem Beitrag auch ein Ruck durchs Unterallgäu geht – und es nach dem Down, also den sinkenden Inzidenzzahlen, auch hier up, also aufwärts geht.

Lesen Sie auch: