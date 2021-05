Unterallgäu

Corona: Im Unterallgäu ist keine Entspannung in Sicht

Plus Das Unterallgäu gehört zu den Regionen mit den höchsten Inzidenzen in Deutschland. Landrat Alex Eder und Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter rufen dazu auf, die Corona-Regeln einzuhalten.

Von Andreas Berger und Sandra Baumberger und Johann Stoll

Der Blick auf die Seite des Robert-Koch-Instituts war auch am Dienstag ernüchternd: Deutschlandweit steht das Unterallgäu mit einer erneut gestiegenen Sieben-Tage-Inzidenz von 242,9 auf Platz elf der Landkreise mit der höchsten Inzidenz, Memmingen ist mit 281,2 sogar trauriger Spitzenreiter unter den kreisfreien Städten. Eine Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie für Kunden mit einem negativen Test sowie eine Rückkehr aller Schüler zum Präsenzunterricht liegen dadurch nach wie vor in weiter Ferne. Landrat Alex Eder und sein Stellvertreter, Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter, wenden sich deshalb an die Bevölkerung.

