Corona-Inzidenz bei Kindern im Unterallgäu bleibt hoch

Unter den Kindern und Jugendlichen im Unterallgäu liegt die Corona-Inzidenz teilweise fast drei Mal höher als der Landkreiswert insgesamt.

Seit Montag müssen Schulkinder in Bayern im Unterricht keine Masken mehr tragen. Derweil bleibt die Corona-Inzidenz im Unterallgäu bei den Kindern und Jugendlichen vergleichsweise hoch, vor allem in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen. Dort lag die Inzidenz in der vergangenen Woche laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 182,3 und damit höher als in der Woche zuvor (167); 12 Fälle kamen hinzu.

Derzeit sind drei Schulen im Unterallgäu von Corona-Quarantänefällen betroffen

Bei den 15- bis 19-Jährigen ergab sich eine Inzidenz von 139,8 (10 neue Fälle), nach 349,4 in der Vorwoche und sogar 559 in der ersten Schulwoche. Einen merklichen Rückgang gab es bei den 5- bis 9-Jährigen mit einer Inzidenz von 57,9 (vier neue Fälle) nach 101,3 in der Vorwoche und 304 in der ersten Schulwoche. Zum Vergleich: Die Corona-Inzidenz im Unterallgäu insgesamt lag am 4. Oktober laut RKI bei 69,8. Aktuellere Zahlen lagen bis Dienstag um 8 Uhr noch nicht vor.

Aktuell sind laut Landratsamt im Unterallgäu drei Schulen von Corona-Quarantänefällen betroffen, mit zwei infizierten Schülern und einer infizierten Betreuerin (Stand: 4. Oktober). Damit hat sich die Quarantänezahl reduziert. Zuletzt waren laut Gesundheitsamt 19 Schülerinnen und Schüler im Unterallgäu in Quarantäne. Diese Zahl spiegelt den Stand zum 27. September wider. Corona-Inzidenz bei Jugendlichen im Unterallgäu teils über 500

Die Schulkinder testen sich mehrmals pro Woche, allerdings nur jene, die weder geimpft noch genesen sind.

Lesen Sie dazu auch