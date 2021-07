Unterallgäu

Corona: Kinder können in den Ferien zur Schule gehen

Um Wissenslücken aus dem Homeschooling auszugleichen, wird auch im Unterallgäu in den Ferien Förderunterricht angeboten.

Plus Kinder, die wegen des coronabedingten Homeschoolings mit großen Wissenslücken kämpfen, bekommen auch im Unterallgäu eine besondere Förderung.

Von Johann Stoll

Ein ganzes Schuljahr im Corona-Modus, das hat Kinder und Jugendliche stark gefordert. Der Unterricht fand über Wochen und Monate nicht mehr gemeinsam in den Klassen statt, sondern daheim vor dem Computer. Mit dem Distanzunterricht sind aber nicht alle Schülerinnen und Schüler gleich gut klargekommen. Während wohl die Mehrheit das Schuljahr trotz aller Einschränkungen gut gemeistert hat, klaffen bei einigen wenigen teils erhebliche Wissenslücken. Ihnen will der Freistaat nun in besonderer Weise entgegenkommen.

