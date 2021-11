Unterallgäu

Corona-Lage spitzt sich zu: Kliniken im Unterallgäu schlagen Alarm

Die Corona-Lage an den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren spitzt sich zu. In der Kreisstadt konnten schon keine Corona-Patienten mehr aufgenommen werden.

Von Melanie Lippl

Die vierte Corona-Welle trifft die Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren hart – und damit auch die Patientinnen und Patienten. Bereits jetzt müssen Operationen verschoben werden, das Personal ist erschöpft von der Pandemie und davon, Menschen zu betreuen, die sich durch eine Impfung vor einem schweren Verlauf hätten schützen können. Denn nach wie vor ist der Großteil der Corona-Kranken in den Kliniken ungeimpft. In der vergangenen Woche konnten nicht mehr alle Corona-Infizierten in Mindelheim aufgenommen werden, am Mittwoch wurde auch in Ottobeuren eine Covid-Station eröffnet. Wir haben nachgefragt, wie die Lage in den Kliniken ist – und Dr. Manfred Nuscheler, Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin der Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren, und Dr. Peter Keith, Krankenhaushygieniker des Klinikverbunds Allgäu haben uns folgende Antworten geschrieben.

