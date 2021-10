Unterallgäu

Corona: Über 1100 Kinder und Erwachsene in Quarantäne

Plus Immer mehr Menschen wollen sich im Impfzentrum Bad Wörishofen impfen lassen. Die Infektionszahlen steigen derweil immer weiter. Betroffen sind mittlerweile 19 Schulen. Das Landratsamt bittet die Bundeswehr um Hilfe.

Von Markus Heinrich

Die Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt, das Impfzentrum Bad Wörishofen bietet nun einen Sonderimpftag an. Derweil steigt aber täglich auch die Corona-Inzidenz, am Montag auf 234,7. „Der rasante Anstieg ist schwierig zu erklären, weil er nicht auf größere einzelne Ausbruchsgeschehen zurückgeführt werden kann“, teilt das Landratsamt mit. Die Behörde hat für die Kontaktverfolgung nun Hilfe von der Bundeswehr angefordert. Betroffen sind immer mehr Schulen, unter anderem in Bad Wörishofen.

