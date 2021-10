Unterallgäu

vor 17 Min.

Corona an mehreren Schulen: Wer muss in Quarantäne?

Wer muss in Quarantäne, wenn in einer Unterallgäuer Schulklasse ein Corona-Fall auftritt? Das Landratsamt gibt jetzt eine Antwort auf diese Frage.

Plus So reagiert das Gesundheitsamt auf die Corona-Fälle an mehreren Schulen. Die Impfquote bei den Unterallgäuer Teenagern ist derzeit völlig unklar.

Von Markus Heinrich

Die Maskenpflicht an den Schulen wird am Montag beendet, gleichzeitig haben immer mehr Schülerinnen und Schüler einen Corona-Impfschutz. Das legen die bundesweiten Zahlen nahe. Wie die Situation am Impfzentrum Bad Wörishofen und im Landkreis Unterallgäu allgemein ist, lässt sich dagegen nicht feststellen, wie sich nun zeigt. Weiterhin sind mehrere Schulen im Landkreis von Corona-Quarantänefällen betroffen.

