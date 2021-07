Unterallgäu

11:00 Uhr

Corona sorgt für Dynamik am Unterallgäuer Immobilienmarkt

Plus Die Pandemie hat bei vielen den Wunsch nach einem Eigenheim verstärkt. Doch Wohnungen und Häuser sind in der Region ein rares Gut. Zwei Orte im Unterallgäu sind besonders teuer.

Von Johannes Schlecker

Die Corona-Pandemie hat auch direkte Auswirkungen auf den regionalen Immobilienmarkt. „Die Arbeitswelt hat sich durch Homeoffice in die eigenen vier Wände verlagert“, erklärte Gerhard Grebler, Vorstandsmitglied der LBS Bayern bei einem gemeinsamen Pressegespräch mit Vertretern der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim. Und dies sei kein temporärer Effekt. „Durch Corona ist etwas in den Köpfen der Menschen passiert.“ Der Wunsch nach einem Eigenheim sei bei vielen größer denn je – und offenbar auch die Bereitschaft, dafür immer tiefer in die Tasche zu greifen.

