Damit der Kiebitz auch im Unterallgäu weiter eine Chance hat

Damit die wenigen Tiere im Unterallgäu bleiben, gibt es ein „Brutmanagement“. Wie dabei auch Landwirte helfen können.

Wer den Begriff Wiesenbrüter hört, der denkt wohl automatisch an Vögel, die in Wiesen brüten. Ursprünglich sucht diese Gruppe der Vögel vor allem Feuchtwiesen oder Streuwiesen in Mooren zum Brüten auf. Es muss zudem offene Bodenstellen geben und der Boden muss schön feucht und weich sein. Dies erleichtert die Nahrungssuche. Den bekanntesten Wiesenbrüter stellt wohl der Kiebitz dar. Sein Bestand ist in Bayern jedoch stark rückläufig. Auch im Unterallgäu finden sich nur noch um die 40 bis 50 Brutpaare des Kiebitzes. Daher kümmert sich im Landkreis der Landschaftspflegeverband (LPV) um ein spezielles Brutplatzmanagement.

Die Landwirtschaft bietet für den Kiebitz auch Chancen

Der Rückgang lässt sich durch den Verlust von Grünland und Feuchtlebensräumen aufgrund der Rationalisierung der Landwirtschaft und des einhergehenden Strukturwandels erklären. Doch insbesondere für den Kiebitz bietet die Landwirtschaft auch Chancen, heißt es in einer Mitteilung des LPV. Er nutzt vor allem Mais-Äcker zur Brut, da es kaum noch geeignete Feuchtwiesen mit feuchten Mulden und offenen Bodenstellen gibt. Dort ist der Kiebitz jedoch auch einigen Gefahren ausgesetzt. So kann die Maisaussaat im Frühjahr mit der entsprechenden Vorbereitung der Äcker zur Zerstörung oder Aufgabe von Nestern führen. Die Nester und Eier sind sehr gut getarnt und nur schwer auf den Äckern zu erkennen. Auch danach besteht die Gefahr, dass die Nester durch nachfolgende Arbeitsschritte wie Striegeln oder Spritzen beschädigt werden. Hier sind das gute Auge und das Engagement der Landwirte gefragt. Um die Landwirte beim Schutz der Wiesenbrüter zu unterstützen, wurde im Regierungsbezirk Schwaben im Jahr 2015 das Biodiversitätsprojekt „Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement Schwaben“ von der Regierung von Schwaben, in Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Kooperationspartnern, ins Leben gerufen.

Auch Vogelkundler aus dem Unterallgäu sind im Team

Im Unterallgäu kümmert sich der Landschaftspflegeverband (LPV) um das Brutplatzmanagement. Zum Team gehören auch einige ortskundige Vogelkundler. Zusammen mit den Landwirten werden geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen getroffen, welche dem Kiebitz das Brüten erleichtern sollen. So wird unter anderem auf manchen Äckern der Mais erst später, ab Ende Mai, ausgesät. Dies soll dem Kiebitz eine ungestörte Brutzeit gewährleisten. Es können jedoch auch Bewirtschaftungsfenster um das Nest freigelassen werden. So kann der Mais normal ausgesät werden, die Nester bleiben unbeschädigt. Hierfür werden diese zuvor vom LPV markiert und der entsprechende Standort der Nester dem Landwirt mitgeteilt. Der Mehraufwand und die Ertragseinbußen der Landwirte werden durch Ersatzzahlungen ausgeglichen.

Durch diese enge Zusammenarbeit und die große Bereitschaft der Landwirte, zusätzliche Arbeitszeit in den Wiesenbrüterschutz zu investieren, konnten bisher schon viele Nester vor der Zerstörung bewahrt werden.

Die Projektleiterin im Team des LPV, Juliane Matejka, zeigt sich begeistert: „Ich freue mich sehr darüber, wie viele Landwirte von selber auf mich zukommen und mir mitteilen, wo sie Kiebitznester gesehen haben. Wenn man mit den Landwirten ins Gespräch kommt, merkt man richtig, dass ihnen der Schutz solcher seltenen Arten auch wichtig ist. Das erleichtert mir meine Aufgabe sehr.“

Nester gibt es zum Beispiel bei Pfaffenhausen, Türkheim und Mindelheim

So konnten mit Hilfe der Landwirtschaft im Jahr 2021 mehr als 35 Gelege (Nester) aufgespürt und geschützt werden. Die meisten Nester wurden im Vogelschutzgebiet zwischen Pfaffenhausen und der Landkreisgrenze zu Günzburg festgestellt. Aber auch bei Türkheim, Mindelheim, Sontheim/Attenhausen, Egg und Zell wurden Nester gefunden. Ob die Brut erfolgreich ist und letztendlich auch Jungvögel schlüpfen, hängt jedoch auch zum großen Teil von anderen Faktoren ab. Es lauern weitere natürliche Gefahren, wie beispielsweise kleine Raubtiere, auf die Brut. Auch zur Brutzeit freilaufende Hunde auf und entlang von Äckern erhöhen das Risiko, dass die Wiesenbrüter ihre Brut aufgeben. Eine große Rolle spielt auch die Witterung. Das kalte, nasse Frühjahr führte dazu, dass die Kiebitze zum Teil mehrmals ihre Gelege aufgaben und an anderen Stellen erneut mit der Brut begannen. All diese Faktoren erschweren die Arbeit der Wiesenbrüterschützer. Nichtsdestotrotz sorgt laut LPV jede Sichtung von Jungvögeln für die notwendige Motivation, auch bei Rückschlägen die Hoffnung nie aufzugeben.