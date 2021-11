Damit der Unterricht im Unterallgäu gewährleistet bleibt

Plus Täglich versuchen Schulen, dem Bildungsauftrag nachzukommen. Warum das gerade in Corona-Zeiten nicht immer leichtfällt, erklärt Schulamtsdirektor Bertram Hörtensteiner.

Jeden Tag machen sich Kinder und Jugendliche auf den Weg zur Schule. Jeden Tag ist die Unterrichtsversorgung zu stemmen. Täglich versuchen Schulen, den Unterricht zu organisieren, ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Warum das nicht immer leichtfällt – vor allem nicht in der Corona-Pandemie – erklärt Bertram Hörtensteiner, der Direktor der Staatlichen Schulämter im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen.