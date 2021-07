Das Unterallgäuer Jugendamt braucht mehr Stellen

Weil das Jugendamt neuen gesetzlichen Anforderungen gerecht werden muss, benötigt es weiteres Personal. Und die Behörde könnte in den nächsten Jahren noch weiter wachsen.

Weil das Jugendamt des Unterallgäus immer mehr Aufgaben hat, benötigt es fünf weitere Stellen. Und es ist absehbar, dass es noch mehr Personalbedarf geben wird. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, die jetzt im Jugendhilfeausschuss präsentiert wurde. Grund für die Mehrarbeit seien gesetzliche Änderungen, auf die die Behörde reagieren müsse.

Projektleiter Marco Szlapka vom Institut für Organisationsberatung, Ifos, stellte die Ergebnisse vor. Das Institut hat die Abläufe im Jugendamt zwei Jahre lang danach untersucht, ob die rechtlichen Anforderungen erfüllt und fachlich umgesetzt werden können – und ob dabei wirtschaftlich gehandelt wird. Neben den fünf zusätzlichen Stellen, die laut Szlapka benötigt werden, müssten in verschiedenen Bereichen Stunden aufgestockt werden, um den gewachsenen Aufgaben gerecht zu werden.

Jugendamt müsse sich wegen neuer Anforderungen auf ständigen Wandel einstellen

Mit zwei zusätzlich erforderlichen Stellen hatte der Allgemeine Sozialdienst, der Familien bei Problemen unterstützt, den größten Bedarf an weiteren Kräften. Die neuesten gesetzlichen Änderungen im Bereich der Jugendhilfe hätten bei der Untersuchung nicht mehr berücksichtigt werden können, sagte Szlapka. Deshalb stehe schon jetzt fest: „Es kommen weitere Belastungen auf das Jugendamt zu.“

Wie Jugendamtsleiterin Christine Keller sagt, ist ein Teil der neuen Stellen – unter anderem eine Stelle im Allgemeinen Sozialdienst – bereits im aktuellen Stellenplan eingearbeitet und besetzt. Das Jugendamt müsse sich wegen immer neuer Anforderungen auf einen ständigen Wandel einstellen. Die Behörde müsse laufend neue Herausforderungen stemmen und werde deshalb weiter wachsen müssen, fasste Landrat Alex Eder zusammen.

Alex Eder: Behörde werde weiter wachsen müssen

Ein erhöhter zeitlicher Bedarf wurde auch bei der Förderung der Kindertagespflege festgestellt. Der Jugendhilfeausschuss beschloss deshalb, die wöchentlich dafür verwendeten Stunden von 20 auf 33 zu erhöhen. Die Förderung der Kindertagespflege – darunter fällt zum Beispiel die Qualifizierung von Tagespflegepersonen und deren Beratung – hat der Landkreis an die Katholische Jugendfürsorge der Diözese Augsburg übertragen.

Weiteres Thema in der Sitzung war die Förderung der Offenen Jugendarbeit in den Gemeinden, also die Arbeit in Jugendzentren und für örtliche Ferienangebote. Um die Mittel gerecht zu verteilen und die Qualität der Angebote zu sichern, verabschiedete der Ausschuss neue Richtlinien, die ab 2022 gelten.

Gemeinden ohne Jugendarbeit haben nun Förderungsmöglichkeiten

Die neuen Regelungen stellte Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl vor. Gemeinden, die noch keine Jugendarbeit haben, hätten nun die Möglichkeit, für solche Angebote eine Förderung zu erhalten, sagte sie. Aktuell gibt es in zwölf Unterallgäuer Kommunen Jugendzentren und Ferienangebote. Neu ist künftig zum Beispiel auch, dass der Zuschuss zu den Personalkosten – der Kreis übernimmt davon ein Drittel – auf pädagogisches Fachpersonal beschränkt ist.

Regelungen zur Jugendarbeit enthält auch der Grundlagenvertrag zwischen dem Landkreis und dem Kreisjugendring, den der Ausschuss in der Sitzung entsprechend anpasste. (mz)