Den Unterallgäuer Bauern gehen die Betriebshelfer aus

Plus Wenn Hofbesitzer außer Gefecht sind, brauchen die Tiere trotzdem Futter und die Arbeiten auf dem Hof müssen erledigt werden. Dafür gibt es Betriebshelfer. Diese werden im Unterallgäu aber immer weniger.

„Wenn ich Glück habe, kann ich bis Weihnachten ohne Krücken gehen“, sagt Landwirt Wolfgang Moser aus Sontheim. Seit einem Unfall im April war er nicht mehr im Stall. Und bis er wieder auf dem Hof arbeiten kann, wird es noch eine ganze Weile dauern. Doch die Landwirtschaft muss trotzdem weiterlaufen. Genau dafür gibt es eine Lösung: Betriebshelferinnen und Betriebshelfer springen ein, wenn der Bauer oder die Bäuerin ausfällt. Das Problem: Diese Retter in der Not werden immer weniger.