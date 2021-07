Der Arbeitsmarkt erholt sich von der Pandemie

Im Juli sinken die Arbeitslosenzahlen erneut. Gerade jungen Leuten eröffnen sich viele Chancen.

Im ganzen Allgäu geht die Zahl der Arbeitslosen aufgrund der Corona-Lockerungen weiter zurück: „Arbeits- und Ausbildungsmarkt entwickeln sich für Bewerber weiterhin sehr positiv“, fasst Maria Amtmann, Leiterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, die Lage im Juli zusammen.

Aktuell sind 10.289 Menschen arbeitslos gemeldet – 4,9 Prozent und damit 531 Personen weniger als im Juni. Zudem gibt es derzeit 6444 offene Stellen im Allgäu – 1576 und damit 8,5 Prozent mehr als im Vormonat. Auch 2273 Ausbildungsstellen sind noch unbesetzt.

Während die Arbeitslosigkeit bei den Über-50-Jährigen um 6,6 Prozent gesunken ist, gab es bei den Unter-25-Jährigen eine Zunahme um 14,9 Prozent. Dies dürfte auf das Ende vieler Ausbildungen im Juli zurückzuführen sein. Junge Männer und Frauen, die nicht direkt übernommen werden oder sich für einen weiteren Schulbesuch oder ein Studium entscheiden, sind zwar jetzt arbeitslos, melden sich aber erfahrungsgemäß Anfang September häufig wegen Arbeit oder Schulausbildung/Studium wieder ab.

Immer weniger Unternehmen im Allgäu beantragen Kurzarbeit

1475 Allgäuer und Allgäuerinnen konnten im Juli ihre Arbeitslosigkeit wieder beenden, weil sie eine Arbeitsstelle fanden. Sie wurden insbesondere eingestellt in den Bereichen Verkauf (255 Personen), Lagerwirtschaft, Post, Zustellung und Güterumschlag (254 Personen), Büro und Sekretariat (195 Personen), Reinigung (179 Personen), Speisenzubereitung (168 Personen) und Maschinen- und Betriebstechnik (124 Personen). Es zeigt sich ein belebter Arbeitsmarkt mit Fluktuation in vielen Branchen, die den aktuellen wirtschaftlichen Aufschwung widerspiegelt. Immer weniger Unternehmen beantragen Kurzarbeit. Betriebe können ihre Mitarbeiter erkennbar besser oder sogar voll auslasten, heißt es vonseiten der Arbeitsagentur. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn im Allgäu 185 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt.

Trotz der Pandemie zeigen die Allgäuer Firmen eine sehr hohe Ausbildungsbereitschaft. Insgesamt wurden der Arbeitsagentur von September 2020 bis jetzt 5653 Ausbildungsstellen gemeldet. Dies sind – trotz des Lockdowns ab November – nur 134 Stellen weniger als im Juli 2020, in dem die Pandemie den Ausbildungsmarkt noch nicht so stark beeinflusste.

Im Unterallgäu ist die Arbeitslosigkeit ebenfalls leicht rückläufig. So waren im Juli 53 Personen weniger arbeitslos gemeldet als im Vormonat Juni, und die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent. Insgesamt waren im Juli 1788 Unterallgäuer und Unterallgäuerinnen arbeitslos gemeldet.

Derzeit gibt es im Unterallgäu 1494 offene Arbeitsstellen

Besonders stark war im Landkreis der Zugang an offenen Arbeitsstellen durch die Betriebe: Sie meldeten der Arbeitsagentur 331 neue zu besetzende Stellen. Der Bestand an offenen Arbeitsstellen beläuft sich damit auf 1494 Stellen, deren Schwerpunkt mit allein 635 Stellen im Bereich Produktion und Fertigung lag. Dies unterstreicht die wirtschaftliche Wiedererstarkung des industriell geprägten Unterallgäus, so die Arbeitsagentur.

Auch der Ausbildungsmarkt im Landkreis zeigt sich extrem aufnahmefähig: 113 jungen Menschen, die derzeit noch eine Ausbildung suchen, stehen im Landkreis aktuell 412 offene Ausbildungsstellen gegenüber. Statistisch kommen damit 3,65 offene Ausbildungsstellen auf einen suchenden Jugendlichen aus dem Unterallgäu. (mz, home)