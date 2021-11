Der Kaugummi-Automat: Kindheitserinnerung am Straßenrand

Plus Gerhard Jahn befüllt in Bayern und Baden-Württemberg die Kaugummi-Automaten. Wie und warum er die Augen der jüngsten Nutzer zum Strahlen bringen möchte.

Sein Lager gleicht einem Paradies aus Süßigkeiten und Spielwaren. Gerhard Jahn aus Kammeltal bei Günzburg hegt und pflegt seine Kaugummi-Automaten. „Viele Tausende“, sagt er. Einige davon lassen sich auch im Unterallgäu und der Region entdecken. Die kleinen roten Automaten am Straßenrand werden noch regelmäßig befüllt.