Unterallgäu

09:10 Uhr

Der Kreistag soll sich mit den Kliniken befassen

Plus Die SPD/FDP-Fraktion im Unterallgäuer Kreistag kämpft für die Klinikmitarbeiter, denen durch die geplante Auslagerung Gehaltseinbußen drohen.

Die SPD/FDP-Kreistagsfraktion will die geplante Auslagerung von Beschäftigten der Bereiche Küche, Zentrale Reinigung, Bettenzentrale und Hauswirtschaft an den Kliniken Mindelheim und Ottobeuren verhindern. In einem Schreiben an Landrat Alex Eder fordert die Fraktion, dass sich der Kreistag auf seiner Juli-Sitzung mit dem Thema befasst.

