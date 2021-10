Die AfD attackiert das Landestheater Schwaben

Plus Der Unterallgäuer AfD missfällt das Programm des Landestheaters Schwaben. Der Landtagsabgeordnete Christoph Maier fordert sogar den Rücktritt von Intendantin Kathrin Mädler.

Zehn Seiten umfasste der Antrag der AfD-Kreistagsfraktion, der in der jüngsten Sitzung des Kreistags behandelt und von allen anderen Fraktionen ohne weitere Diskussion abgelehnt wurde. Trotzdem sorgt er jetzt für Wirbel.