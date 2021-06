Unterallgäu

Die Bundeswehr ist bereits abgerückt

Plus Wegen der niedrigen Fallzahlen können die Mitarbeiter der Gesundheitsämter und Krisenstäbe im Unterallgäu und in Memmingen durchatmen. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt aber nicht.

Von Johannes Schlecker

Noch vor wenigen Wochen zählte die Stadt Memmingen in Sachen Corona-Inzidenz zu den Hotspots in ganz Deutschland. Mittlerweile hat sich die Lage in der Maustadt aber deutlich verbessert. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei unter fünf Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Ähnlich positiv verläuft die Entwicklung im Landkreis Unterallgäu. Zeit also für die Corona-Koordinationsteams und die Gesundheitsämter, um nach den aufreibenden Monaten mal durchzuatmen?

