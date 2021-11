Die Freien Wähler im Unterallgäu rufen „massiv“ zum Impfen auf

Plus Der Unterallgäuer Kreisvorstand appelliert auch an die Vorbildfunktion, ohne allerdings Landrat Eder explizit zu erwähnen.

Der Kreisvorstand der Freien Wähler Unterallgäu drängt angesichts der „explosionsartig gestiegenen Corona-Infektionszahlen und der Krankenhaus-Auslastung" massiv zum Impfen. Ohne Landrat Alex Eder, ebenfalls Freie Wähler, zu erwähnen, distanziert sich der Kreisvorstand unter Vorsitz von Stefan Drexel von der Haltung des Kreischefs in der Corona-Frage.