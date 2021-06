Die Klinik-Mitarbeiter bangen weiter

Plus Der Klinikverbund Allgäu und die Gewerkschaft verdi verhandeln weiter über die Zukunft von Klinikmitarbeitern in Mindelheim und Ottobeuren.

Die Beschäftigen bangen weiter. Auch nach wochenlangen Verhandlungen zwischen der Leitung des Klinikverbundes Allgäu und der Gewerkschaft verdi um die künftige Eingruppierung der Beschäftigten von Küche, Hauswirtschaft, Bettenzentrale und Reinigung in Mindelheim und Ottobeuren ist der Konflikt noch nicht gelöst.