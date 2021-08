Unterallgäu

Die Memminger Bauern zahlen im Allgäu die höchste Pacht

Die Pachtpreise für Acker- und Grünland sind in der Region recht unterschiedlich. Am meisten bezahlen müssen Bauern in Memmingen.

Plus Bauern wissen: Pacht ist im Allgäu nicht gleich Pacht. Wie sich Preise für Agrarland im Allgäu unterscheiden und woran das liegt.

Von David Specht

425 Euro zahlten Landwirte in Memmingen im vergangenen Jahr durchschnittlich für einen Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche. Das ist der höchste Wert im Allgäu. Errechnet hat ihn das Statistische Bundesamt in der aktuellen „Agrarstruktur-Erhebung“. Darin ist auch zu lesen, wie viel ein Hektar im Unterallgäu kostet - und was Ackerland von Grünland unterscheidet.

