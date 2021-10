Unterallgäu

06:00 Uhr

Die Unterallgäuer CSU sucht den Dialog mit der Basis

Plus Warum die erfolgsverwöhnte Partei im Unterallgäu zwei Wahlen nacheinander verloren hat, beschäftigt die Basis. Verbunden damit ist ein Wechsel an der Spitze des Kreisverbandes.

Von Johann Stoll

Die CSU im Unterallgäu hat den angekündigten Wechsel an ihrer Spitze vollzogen. Nach acht Jahren als Kreisvorsitzender kandidierte Staatsminister a.D. und Stimmkreisabgeordneter Franz Josef Pschierer nicht mehr für das Amt. Pschierer will sich verstärkt in der Mittelstandsunion engagieren. Im November kandidiert er in Bad Aibling für deren Landesvorsitz.

