Die Unterallgäuer Kreis-Seniorenheime machen Gewinn, aber ...

Plus Im vergangenen Jahr haben erstmals alle drei Seniorenheime des Kreises schwarze Zahlen geschrieben. Diese sollte man laut dem Gesamtleiter Ara Gharakhanian aber mit Vorsicht genießen.

Mit den Finanzen des Landkreises und der drei Kreis-Seniorenwohnheime hat sich nun der Unterallgäuer Kreisausschuss befasst. Die Sachgebietsleiter Ara Gharakhanian und Sebastian Seefried machten in der Sitzung deutlich: Kreis und Heime stehen finanziell auf sicheren Beinen. Damit es auch so bleibt, müssten die Seniorenheime allerdings auch weiterhin schwarze Zahlen schreiben.