Durchsuchungen wegen Kinderpornos: Polizei findet Kriegswaffen bei Unterallgäuer

Plus Bei acht Durchsuchungen der Kriminalpolizei wegen Kinder- und Jugendpornografie im Unterallgäu wurden Smartphones und Laptops beschlagnahmt. Waffen von 29-jährigem Beschuldigten werden untersucht.

Acht der neun Beschuldigten, deren Wohnräume am Dienstag von der Kriminalpolizei Memmingen durchsucht worden waren, kommen aus dem Unterallgäu. Das bestätigte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West, Holger Stabik. Anlass der Ermittlungen waren kinder- und jugendpornografische Dateien, die in Chat-Gruppen online verbreitet wurden.