Ein Bläuling, der auf Gelb fliegt

Im Unterallgäu ist der Himmelblaue Bläuling Falter selten geworden. Wie der Lebensraum des Falters beschaffen sein sollte.

In den vergangenen Jahren haben Experten dramatische Bestandsrückgänge bei bestimmten Tier- und Pflanzenarten und damit einen Verlust von Lebensvielfalt im Landkreis Unterallgäu beobachtet. Seit vergangenem Jahr gibt es aus diesem Grund das Projekt „Arche Noah Unterallgäu“. Im Zuge dessen sollen die Lebensbedingungen von 14 vom Aussterben bedrohten Arten verbessert werden. In einer Serie stellen der Landschaftspflegeverband, der Bund Naturschutz sowie der Landesbund für Vogelschutz und die Mindelheimer Zeitung die einzelnen Arten vor. Damit verbunden ist darüber hinaus auch ein Gewinnspiel, für das die Projektträger zahlreiche Sachpreise zur Verfügung gestellt haben. Im elften Teil unserer Naturschutz-Serie geht es um den Himmelblauen Bläuling.

Die Weibchen des Bläulings sind meist braun

Bläulinge sind nach der Blaufärbung der männlichen Falter benannt, die Weibchen hingegen sind meist braun gefärbt. Namensgebend beim Himmelblauen Bläuling sind ferner die kennzeichnenden „himmelblauen“ Flügeloberseiten der Männchen. Durch seine Färbung und den schwarz-weiß gescheckten Flügelsaum kann man die Art von zwei anderen, zum Verwechseln ähnlichen Arten unterscheiden. Die Falter sind auf magerem Grünland zu finden.

Wichtigstes Kriterium für eine Besiedlung ist das Vorhandensein des Schopfigen Hufeisenklees. Hierauf werden die Eier abgelegt. Neben der Verfügbarkeit der Wirtspflanze sind ein warmes und trockenes Mikroklima sowie das Vorhandensein von offenem und lückigem Bewuchs entscheidend. Zur Nahrungsaufnahme bevorzugt der Falter gelbblühende Pflanzen.

Der Falter braucht offene Bodenstellen

Gefährdet ist der Bläuling durch Nutzungsaufgabe, Nährstoffanreicherung durch Mulchen und den Verlust von magerem Grünland. Auch hier wird deutlich, dass eine fehlende oder falsche Nutzung zum Verlust von Biodiversität führt. Um die für den Falter so wichtigen lückigen und offenen Strukturen zu erhalten und den Nährstoffeintrag relativ gering zu halten, empfiehlt sich eine auf den Standort angepasste Rinder- oder Schafbeweidung. Eine einmalige Mahd im Spätsommer ist ebenso zur Pflege geeignet, jedoch muss das Mähgut entfernt und für offene Bodenstellen gesorgt werden.

Alles Wissenswerte zum Gewinnspiel

Teilnahme:

Derzeit werden die 14 Arten des Biodiversitäts-Projektes „Arche Noah Unterallgäu“ in der MZ vorgestellt. Mit jedem Porträt wird ein Buchstabe veröffentlicht. Die Buchstaben ergeben das Lösungswort. Wer teilnehmen möchte, schickt das Lösungswort bis 30. Juni per E-Mail an gansbuehler@lpvunterallgaeu.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Buchstabe:

Der vierte Buchstabe des Lösungswortes lautet: D

