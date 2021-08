Ein Unterallgäuer Förster zeigt, was passiert, wenn Wald nicht gepflegt wird

Plus Förster Patrik Strobel erklärt auf Flächen zwischen Lachen und Ottobeuren, welche Probleme entstehen können, wenn keine Pflegemaßnahmen ergriffen werden.

„Waldflächenstilllegung – Quo vadis?“ Unter diesem Motto stand der erste Sommer-Abendbegang der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen (FBG) zwischen Lachen und Ottobeuren. Dabei zeigte Förster Patrik Strobel anhand von mehreren Beispielen auf, „was passiert, wenn im Wald nichts passiert“, also keine Pflegemaßnahmen ergriffen werden und das Holz der Bäume nicht genutzt wird.