Unterallgäu

13:00 Uhr

Erst gewollt, dann im Stich gelassen: Tiere in der Corona-Pandemie

Plus Ein Spaziergänger findet eine schwer kranke Katze in einem Waldstück. Das Tier wurde ausgesetzt. Das Tierheim Beckstetten kritisiert ein immer größer werdendes Problem.

Von Jessica Stiegelmayer

Sie lag allein auf einer Decke, mitten im Wald, bekam schwer Luft, war ausgezehrt und nahezu reglos. Als ein Spaziergänger die Katze in einem Kaufbeurer Waldstück sah, rief er sofort die Polizei. Die Beamten brachten das schwer kranke Tier erst zu einem Arzt und am nächsten Morgen ins Tierheim Beckstetten. Dort starb die Kätzin. Die Ärztin konnte ihr nicht mehr helfen, sie nur noch erlösen. Der Sterbeprozess hatte bereits eingesetzt. Ein Vorfall, der Emotionen auslöst und den das Tierheim in den Sozialen Netzwerken geteilt hat. „Egal welche ‘Ursache’ es geben mag, es gibt immer eine bessere Lösung, als eine Gefährtin oder einen Gefährten genau in diesen schweren Momenten einfach wegzuwerfen‘ und allein zu lassen“, schreiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Über 300 Kommentare finden sich inzwischen unter dem Beitrag, über 800 Menschen haben darauf reagiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen