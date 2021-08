Freude bei Naturschützern: Gleich acht junge Schwarzstörche!

Plus Für die seltenen Schwarzstörche wurde ein künstlicher Horst im Ottobeurer Wald angelegt - mit Erfolg. Dem Nachwuchs geht es prächtig. Doch der Bruterfolg kommt nicht von ungefähr.

Förster und Vogelschützer freuen sich über ein erfolgreiches Schwarzstorchjahr: Auf zwei seit Jahren bekannten Schwarzstorchhorsten erproben derzeit acht junge Schwarzstörche ihre Flugkünste. Das langjährige Kooperationsprojekt zwischen den Bayerischen Staatsforsten und der Arbeitsgemeinschaft (AG) Schwarzstorchschutz Allgäu im Landesbund für Vogelschutz (LBV) trägt damit heuer zum achten Mal in Folge Früchte, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Bruterfolg kommt nicht von ungefähr.