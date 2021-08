Gartenbau und Landespflege: Wechsel an der Spitze nach 14 Jahren

Unterallgäuer Kreisverband wählt Nachfolger für Heidemarie Dietrich. Erstmalig gibt es nun auch eine Jugendbeauftragte.

Wechsel im Unterallgäuer Kreisverband für Gartenbau und Landespflege: Heidemarie Dietrich hat sich nach 14 Jahren als Geschäftsführerin nicht mehr zur Verfügung gestellt. Bei der Jahresversammlung wurde Kreisfachberater Markus Orf zum Nachfolger gewählt. Im Amt bestätigt wurden Alwin Lichtensteiger als Vorsitzender, Christian Müller als Zweiter Vorsitzender, Christian Illner als Kassenwart und Maria Kathan als Schriftführerin. Neben den wiedergewählten Beisitzern Maria Geier, Manfred Karrer und Reinhard Stix wurden Hildegard Baur, Johannes Einsiedler, Angelika Haider und Thea Zedelmeier neu in das Gremium gewählt. Erstmalig gibt es als Ansprechpartnerin für die Kinder- und Jugendgruppen in den Ortsvereinen eine Jugendbeauftragte. Es ist Inge Muth.

Kreisfachberater Markus Orf dankte im Namen des Landkreises den Ehrenamtlichen, die sich an der Pflege des Kreislehrgartens in Bad Grönenbach beteiligen. Dem schloss sich Bürgermeister Bernhard Kerler an, der die Versammelten über die Entwicklungen rund um den Verkauf des Hohen Schlosses informierte. Bei der Diskussion wurden Themen wie Parkplätze, Seminarraum für den Kreisverband sowie der Verbleib des Inventars während der Bauphase angesprochen. (bhb)